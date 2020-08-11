В Чикаго ограничили доступ в центр города после беспорядков

Короткая ссылка
Власти Чикаго приняли решение ограничить доступ к центральной части города после прошедших там беспорядков и погромов.
В Чикаго ограничили доступ в центр города после беспорядков
  • Reuters

Об этом сообщает Chicago Sun-Time.

По словам суперинтенданта полиции Дэвида Брауна, доступ в центр Чикаго будет ограничен с 20:00 до 06:00 по местному времени.

Он отметил, что «усиленное присутствие полиции» сохранится в центральной части города с сегодняшнего дня до дальнейшего распоряжения.

Браун добавил, что сотрудников правоохранительных органов также направят в пригороды для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в американском Портленде были арестованы 24 участника беспорядков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить