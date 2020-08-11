В Чикаго ограничили доступ в центр города после беспорядков
- Reuters
Об этом сообщает Chicago Sun-Time.
По словам суперинтенданта полиции Дэвида Брауна, доступ в центр Чикаго будет ограничен с 20:00 до 06:00 по местному времени.
Он отметил, что «усиленное присутствие полиции» сохранится в центральной части города с сегодняшнего дня до дальнейшего распоряжения.
Браун добавил, что сотрудников правоохранительных органов также направят в пригороды для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что в американском Портленде были арестованы 24 участника беспорядков.