В Портленде были арестованы 24 участника беспорядков

В американском городе Портленд были арестованы 24 участника беспорядков, говорится в сообщении на сайте городской полиции.

«Полицейские в вечерние часы 7 августа и рано утром 8 августа 2020 года произвели 24 ареста», — указано в тексте.

Отмечается, что один сотрудник патрульно-постовой службы Орегона пострадал в ходе стычек.

Арестованным вменяется нападения на сотрудников правоохранительных органов, сопротивление аресту и проникновение на территорию федерального объекта.

28 июля представитель Министерства юстиции США Керри Кьюпек заявила о задержании более 70 человек во время беспорядков в Портленде.