В Портленде были арестованы 24 участника беспорядков
- Reuters
«Полицейские в вечерние часы 7 августа и рано утром 8 августа 2020 года произвели 24 ареста», — указано в тексте.
Отмечается, что один сотрудник патрульно-постовой службы Орегона пострадал в ходе стычек.
Арестованным вменяется нападения на сотрудников правоохранительных органов, сопротивление аресту и проникновение на территорию федерального объекта.
28 июля представитель Министерства юстиции США Керри Кьюпек заявила о задержании более 70 человек во время беспорядков в Портленде.