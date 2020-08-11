Террористы обстреляли населённые пункты в трёх провинциях Сирии
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«Зафиксировано семь обстрелов населённых пунктов — Кара-Килиса в провинции Латакия, Кафер-Баттих, Маарет-Мухос, Хантутин в провинции Идлиб, Эрназ (дважды), Бейтарун в провинции Алеппо — со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — отметил руководитель ЦПВС контр-адмирал Александр Щербицкий.
При этом обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в провинции Алеппо.
Кроме того, проводилось патрулирование силами российской военной полиции и авиации.
Ранее боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.