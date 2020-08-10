Минфин Кипра назвал взаимовыгодным налоговое соглашение с Россией

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Глава Минфина Кипра Константинос Петридис заявил, что новое российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения важно и выгодно для обеих сторон.

«Поправка в соглашении о двойном налогообложении была согласована сегодня с вице-премьером (правительства России Алексеем. — RT) Оверчуком. Это важное и взаимовыгодное соглашение», — написал он в своём Twitter.

Минфин Кипра в соответствующем заявлении также выразил удовлетворение достижением с Россией договорённости по налоговому соглашению.

«Российская сторона просила внести поправки в два ключевых элемента соглашения, а именно на увеличение удерживаемого подоходного налога с дивидендов и процентов до 15%, соответственно», — сообщили в кипрском Минфине.

В то же время, как отмечается, Кипр обеспечил снижение указанного удерживаемого налога до 0% или 5% у пенсионных фондов и страховых компаний, а также сохранение нулевого налога на лицензионные отчисления.

Ранее в Минфине России сообщили, что ратификация налогового соглашения с Кипром должна состояться до конца 2020 года, оно вступит в силу с 1 января 2021 года.

3 августа Россия заявила о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%, и поручил скорректировать соглашения с некоторыми странами.

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