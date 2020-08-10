Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению

В Минфине России прошли переговоры между Россией и Кипром об изменении налогового соглашения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров «Республика Кипр согласилась на условия России по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».

Как сообщил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук, «кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны».

«Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — заявил Оверчук.

В Минфине сообщили, что ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов сообщал, что российская сторона в ходе переговоров с Кипром 10—11 августа повторно предложит пересмотреть ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.