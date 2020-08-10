ВОЗ назвала нужную для всеобщего доступа к вакцине от COVID-19 сумму

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, сколько необходимо денег, чтобы обеспечить всеобщий доступ к разрабатываемым в мире вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19.
ВОЗ назвала нужную для всеобщего доступа к вакцине от COVID-19 сумму
  • Reuters

«На одни только вакцины потребуется более $100 млрд», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что сбор средств, который проводился в апреле, позволил собрать лишь 10% от необходимой суммы.

«Это только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам», — пояснил он.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, когда планируется зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить