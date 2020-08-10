ВОЗ назвала нужную для всеобщего доступа к вакцине от COVID-19 сумму

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, сколько необходимо денег, чтобы обеспечить всеобщий доступ к разрабатываемым в мире вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На одни только вакцины потребуется более $100 млрд», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что сбор средств, который проводился в апреле, позволил собрать лишь 10% от необходимой суммы.

«Это только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам», — пояснил он.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, когда планируется зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.