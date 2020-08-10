В Париже ввели масочный режим в ряде людных мест на улице
- Reuters
На сайте мэрии французской столицы указывается, что данный шаг связан с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
«Префектура полиции вместе с мэрией подписали распоряжение, согласно которому ношение масок в местах большого скопления людей на открытом воздухе стало обязательным с 08:00 (09:00 мск) 10 августа», — указывается в заявлении.
Уточняется, что масочный режим касается всех людей старше 11 лет. Штраф за отсутствие маски составляет €135.
Ранее сообщалось, что для посетителей магазинов в Англии стало обязательным ношение масок, закрывающих рот и нос.