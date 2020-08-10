В Париже ввели масочный режим в ряде людных мест на улице

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Администрация Парижа сообщила о введении обязательного масочного режима в ряде мест скопления людей, находящихся на улице.
В Париже ввели масочный режим в ряде людных мест на улице
  • Reuters

На сайте мэрии французской столицы указывается, что данный шаг связан с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

«Префектура полиции вместе с мэрией подписали распоряжение, согласно которому ношение масок в местах большого скопления людей на открытом воздухе стало обязательным с 08:00 (09:00 мск) 10 августа», — указывается в заявлении.

Уточняется, что масочный режим касается всех людей старше 11 лет. Штраф за отсутствие маски составляет €135.

Ранее сообщалось, что для посетителей магазинов в Англии стало обязательным ношение масок, закрывающих рот и нос.

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