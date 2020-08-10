Первый рейс в Турцию вылетел из Шереметьево

Первый после приостановки международного авиасообщения рейс в турецкий город Анталью вылетел из московского аэропорта Шереметьево.

«Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747. Авиакомпания является мировым лидером по эксплуатации воздушных судов данного типа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря авиакомпании «Россия» Сергея Старикова.

Он отметил, что на рейс были реализованы билеты на все 510 мест экономического класса и 12 кресел в бизнес-классе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.