Первый рейс в Турцию вылетел из Шереметьево

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Первый после приостановки международного авиасообщения рейс в турецкий город Анталью вылетел из московского аэропорта Шереметьево.
Первый рейс в Турцию вылетел из Шереметьево
  • АГН «Москва»

«Рейс FV 5855 выполняется из Москвы в Анталью на воздушном судне Boeing 747. Авиакомпания является мировым лидером по эксплуатации воздушных судов данного типа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря авиакомпании «Россия» Сергея Старикова.

Он отметил, что на рейс были реализованы билеты на все 510 мест экономического класса и 12 кресел в бизнес-классе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 прорабатывает вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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