Наблюдатели МПА СНГ рассказали о впечатлениях от выборов в Белоруссии

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Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ сообщили, что на момент закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии не зафиксировано нарушений, способных повлиять на результаты.
Наблюдатели МПА СНГ рассказали о впечатлениях от выборов в Белоруссии
  • РИА Новости

«Нет, наблюдатели по линии МПА СНГ на момент закрытия участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов», — приводит ТАСС слова главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, который является координатором группы наблюдателей от МПА СНГ.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени. Однако несколько участков в Минске остались работать дольше из-за большого числа желающих проголосовать.

По данным экзитпола, на выборах побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко.

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