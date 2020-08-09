Наблюдатели МПА СНГ рассказали о впечатлениях от выборов в Белоруссии
- РИА Новости
«Нет, наблюдатели по линии МПА СНГ на момент закрытия участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов», — приводит ТАСС слова главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, который является координатором группы наблюдателей от МПА СНГ.
Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени. Однако несколько участков в Минске остались работать дольше из-за большого числа желающих проголосовать.
По данным экзитпола, на выборах побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко.