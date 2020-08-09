Наблюдатели МПА СНГ рассказали о впечатлениях от выборов в Белоруссии

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ сообщили, что на момент закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии не зафиксировано нарушений, способных повлиять на результаты.

«Нет, наблюдатели по линии МПА СНГ на момент закрытия участков не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов», — приводит ТАСС слова главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, который является координатором группы наблюдателей от МПА СНГ.

Большинство избирательных участков на выборах президента Белоруссии закрылись в 20:00 по местному времени. Однако несколько участков в Минске остались работать дольше из-за большого числа желающих проголосовать.

По данным экзитпола, на выборах побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко.