Университет Джонса Хопкинса сообщил о 5 млн случаев коронавируса в США

Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 5 млн, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Reuters

Общее число зарегистрированных случаев достигло 5 000 603. Умерших — 162 441 человек, выздоровевших — 1 643 118. Ранее Флорида стала вторым американским штатом, где число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.