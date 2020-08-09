Университет Джонса Хопкинса сообщил о 5 млн случаев коронавируса в США

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Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 5 млн, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Университет Джонса Хопкинса сообщил о 5 млн случаев коронавируса в США
  • Reuters

Общее число зарегистрированных случаев достигло 5 000 603.

Умерших — 162 441 человек, выздоровевших — 1 643 118.

Ранее Флорида стала вторым американским штатом, где число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.

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