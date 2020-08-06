В ещё одном штате США число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч

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Флорида стала вторым американским штатом, где число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.
В ещё одном штате США число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч
  • © REUTERS/Cheney Orr

Как сообщает РИА Новости, Департамент здравоохранения региона заявил, что число больных коронавирусом в штате достигло 502 739, а число жертв COVID-19 возросло до 7627.

По данным агентства, ранее 500 тыс. случаев вируса было зафиксировано в американском штате Калифорния.

В настоящий момент к полумиллионной отметке приближается также штат Техас. Согласно последним данным, там уже выявили 459 887 случаев инфицирования.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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