Министр информации Ливана подала в отставку

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Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад заявила, что уходит в отставку после взрыва в Бейруте.
Министр информации Ливана подала в отставку
  • Reuters

Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.

«Я прошу прощения у ливанцев за то, что мы не смогли удовлетворить их чаяния... После ужаса бейрутской катастрофы я подаю заявление об отставке из правительства», — заявила министр.

8 августа в центре Бейрута прошёл антиправительственный митинг, участники которого призвали кабмин подать в отставку после взрыва в порту.

Около здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, которой пришлось использовать слезоточивый газ.

По последним данным, более 700 человек пострадали в ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

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