Министр информации Ливана подала в отставку
- Reuters
Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.
«Я прошу прощения у ливанцев за то, что мы не смогли удовлетворить их чаяния... После ужаса бейрутской катастрофы я подаю заявление об отставке из правительства», — заявила министр.
Information Minister Manal Abdel Samad Resigns From Government https://t.co/iVwjZm607n@manal_a_samad#Lebanonpic.twitter.com/GmyqXAUywW— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) August 9, 2020
8 августа в центре Бейрута прошёл антиправительственный митинг, участники которого призвали кабмин подать в отставку после взрыва в порту.
Около здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, которой пришлось использовать слезоточивый газ.
По последним данным, более 700 человек пострадали в ходе столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.