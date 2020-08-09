В ЕС призвали Россию к инвентаризации отношений

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер призвал Москву провести инвентаризацию своих отношений с ЕС.
В ЕС призвали Россию к инвентаризации отношений
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«ЕС сейчас проводит инвентаризацию своих отношений с Россией. И как я неоднократно говорил, танго танцуют двое, поэтому было бы желательно, если бы и Россия провела инвентаризацию своих отношений с ЕС», — цитирует его Интерфакс.

По словам посла Евросоюза, это позволит предметно обсудить восстановление отношений, «а не просто призывать к возвращению к «старой нормальности».

Эдерер отметил, что Россия и ЕС развивают сотрудничество в вопросах борьбы с изменениями климата и в здравоохранении и регулярно проводят контакты на высшем уровне.

«На мой взгляд, это доказывает, что, несмотря на все трудности, как политические, так и вызванные коронавирусом, обе стороны стараются держать открытыми каналы общения. Безусловно, эту работу можно и следует наращивать», — подчеркнул дипломат.

Ранее состоялась встреча Эдерера и замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

В начале января посол ЕС выразил мнение, что в настоящий момент отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны.

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