Германия предоставит Бейруту помощь в размере €10 млн

Короткая ссылка
Германия предоставит ещё €10 млн в качестве помощи для пострадавшего от взрыва Бейрута, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
Германия предоставит Бейруту помощь в размере €10 млн
  • Reuters

«Я рад, что могу обещать сегодня от лица правительства ФРГ дополнительные €10 млн», — цитирует РИА Новости Мааса.

Он отметил, что люди в Бейруте нуждаются в помощи и в поводе для надежды.

Министр добавил, что в минувшие дни уже была продемонстрирована солидарность и международная готовность к поддержке.

Ранее стало известно, что федеральное правительство Австрии выделит Ливану €1 млн для помощи в ликвидации последствий взрыва в Бейруте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить