Германия предоставит Бейруту помощь в размере €10 млн

Германия предоставит ещё €10 млн в качестве помощи для пострадавшего от взрыва Бейрута, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

«Я рад, что могу обещать сегодня от лица правительства ФРГ дополнительные €10 млн», — цитирует РИА Новости Мааса.

Он отметил, что люди в Бейруте нуждаются в помощи и в поводе для надежды.

Министр добавил, что в минувшие дни уже была продемонстрирована солидарность и международная готовность к поддержке.

Ранее стало известно, что федеральное правительство Австрии выделит Ливану €1 млн для помощи в ликвидации последствий взрыва в Бейруте.