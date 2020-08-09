Германия предоставит Бейруту помощь в размере €10 млн
- Reuters
«Я рад, что могу обещать сегодня от лица правительства ФРГ дополнительные €10 млн», — цитирует РИА Новости Мааса.
Он отметил, что люди в Бейруте нуждаются в помощи и в поводе для надежды.
Министр добавил, что в минувшие дни уже была продемонстрирована солидарность и международная готовность к поддержке.
Ранее стало известно, что федеральное правительство Австрии выделит Ливану €1 млн для помощи в ликвидации последствий взрыва в Бейруте.