В Чехии при пожаре в жилом доме погибли 11 человек
- Reuters
Об этом сообщил представитель объединённого корпуса пожарных и спасателей страны Лукаш Попп.
«При пожаре в одной из квартир на 12-м этаже 14-этажного панельного дома в городе Богумин погибли шесть человек, трое из которых — дети», — цитирует ТАСС Поппа.
Он сообщил, что «ещё пятеро, проживавшие в квартире над ними на 13-м этаже, не смогли покинуть своё жилище и, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон».
«Они разбились при падении», — добавил он.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В январе восемь человек погибли и ещё семеро получили ранения в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии.