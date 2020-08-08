В Чехии при пожаре в жилом доме погибли 11 человек

В одном из многоэтажных панельных домов города Богумин в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чехии в результате пожара погибли 11 человек.

Об этом сообщил представитель объединённого корпуса пожарных и спасателей страны Лукаш Попп.

«При пожаре в одной из квартир на 12-м этаже 14-этажного панельного дома в городе Богумин погибли шесть человек, трое из которых — дети», — цитирует ТАСС Поппа.

Он сообщил, что «ещё пятеро, проживавшие в квартире над ними на 13-м этаже, не смогли покинуть своё жилище и, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон».

«Они разбились при падении», — добавил он.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В январе восемь человек погибли и ещё семеро получили ранения в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии.