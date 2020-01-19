При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

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Восемь человек погибли и ещё семеро получили ранения в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии. Об этом сообщает iRozhlas со ссылкой на представителя здравоохранения Прокопа Воленика.
При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек
  • © Vaclav Salek/CTK
  • globallookpress.com

«На данный момент восемь погибших. Кроме того, есть семь пострадавших, но число пострадавших, вероятно, изменится», — отметил он.

По предварительной информации, пожар произошёл около шести часов утра (8:00 мск).

Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как уточняет Expres, из здания были эвакуированы 29 человек.

На месте работают восемь медицинских бригад, в том числе две из соседнего района Германии.

В конце декабря 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане.

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