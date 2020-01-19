При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек
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«На данный момент восемь погибших. Кроме того, есть семь пострадавших, но число пострадавших, вероятно, изменится», — отметил он.
По предварительной информации, пожар произошёл около шести часов утра (8:00 мск).
Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Как уточняет Expres, из здания были эвакуированы 29 человек.
На месте работают восемь медицинских бригад, в том числе две из соседнего района Германии.
В конце декабря 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане.