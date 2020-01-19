При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и ещё семеро получили ранения в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии. Об этом сообщает iRozhlas со ссылкой на представителя здравоохранения Прокопа Воленика.

«На данный момент восемь погибших. Кроме того, есть семь пострадавших, но число пострадавших, вероятно, изменится», — отметил он.

По предварительной информации, пожар произошёл около шести часов утра (8:00 мск).

Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Как уточняет Expres, из здания были эвакуированы 29 человек.

На месте работают восемь медицинских бригад, в том числе две из соседнего района Германии.

В конце декабря 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Милане.