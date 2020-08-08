За сутки в мире выявили более 284 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
За сутки в мире умерли 6565 пациентов с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 716 075.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.