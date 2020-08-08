Число пострадавших во время протестов в Бейруте достигло 130

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Число пострадавших во время протестов в Бейруте возросло до 130, сообщили в ливанском Красном Кресте.
Число пострадавших во время протестов в Бейруте достигло 130
  • Reuters

«28 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. 102 человека получают медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее сообщалось, что протестующие в Бейруте ворвались в здание Министерства иностранных дел Ливана.

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