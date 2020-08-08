Число пострадавших во время протестов в Бейруте достигло 130

Число пострадавших во время протестов в Бейруте возросло до 130, сообщили в ливанском Красном Кресте.

Reuters

«28 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. 102 человека получают медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении организации в Twitter. #Beirut Protest: 28 people have been transported to nearby hospitals. 102 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/FWIJ7hMVwn — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020 Ранее сообщалось, что протестующие в Бейруте ворвались в здание Министерства иностранных дел Ливана.