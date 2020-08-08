Число пострадавших во время протестов в Бейруте достигло 130
- Reuters
«28 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. 102 человека получают медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении организации в Twitter.
#Beirut Protest: 28 people have been transported to nearby hospitals. 102 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/FWIJ7hMVwn— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020
Ранее сообщалось, что протестующие в Бейруте ворвались в здание Министерства иностранных дел Ливана.