В «Талибане» рассказали о канале военной связи с США

Движение «Талибан»* и США установили канал военной связи для обмена данными, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.

«Сейчас у нас есть канал коммуникации военных, и, если случаются какие-либо нарушения, мы информируем их (американскую сторону. — RT), направляем заявления, они поступают так же», — цитирует его агентство.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Всеафганский совет старейшин освободить заключённых талибов для старта внутриафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.