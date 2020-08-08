В Гонконге отреагировали на санкции США

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Правительство Гонконга назвало санкции США против 11 высокопоставленных чиновников Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными.
В Гонконге отреагировали на санкции США
  • Reuters

«Правительство специального административного района Гонконг 8 августа резко раскритиковало так называемые санкции правительства Соединённых Штатов в отношении 11 официальных лиц Центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые», — приводит РИА Новости сообщение правительства Китая.

Также отмечается, что правительство Гонконга готово поддержать Пекин в случае принятия ответных мер на санкции США против китайских чиновников.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США из-за ситуации в Гонконге ввело санкции в отношении 11 человек, в числе которых глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

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