В Гонконге отреагировали на санкции США

Правительство Гонконга назвало санкции США против 11 высокопоставленных чиновников Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными.

«Правительство специального административного района Гонконг 8 августа резко раскритиковало так называемые санкции правительства Соединённых Штатов в отношении 11 официальных лиц Центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые», — приводит РИА Новости сообщение правительства Китая.

Также отмечается, что правительство Гонконга готово поддержать Пекин в случае принятия ответных мер на санкции США против китайских чиновников.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США из-за ситуации в Гонконге ввело санкции в отношении 11 человек, в числе которых глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.