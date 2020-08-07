Турция приостановила выполнение пассажирских рейсов в Казахстан

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Власти Турции приняли решение приостановить с 5 августа выполнение пассажирских авиарейсов в Казахстан в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Турция приостановила выполнение пассажирских рейсов в Казахстан
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении посольства Турции в Казахстане, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter. 

«5 августа 2020 года Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что это решение «охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном».

«После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи отправились в Казахстан бороться с коронавирусной инфекцией.

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