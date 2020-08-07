Турция приостановила выполнение пассажирских рейсов в Казахстан
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении посольства Турции в Казахстане, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.
«5 августа 2020 года Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном», — сообщили в посольстве.
Отмечается, что это решение «охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном».
«После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений», — говорится в сообщении.
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