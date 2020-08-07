Защита Винника подаст новую апелляцию на его арест

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Адвокаты россиянина Александра Винника подадут новую апелляцию на решение парижского суда касательно его ареста во Франции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Винника Ариан Зимру.
Защита Винника подаст новую апелляцию на его арест
  • Reuters

«Мы вновь подаём апелляцию относительно его содержания под стражей», — заявила она.

Ранее Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу на арест Винника во Франции на основании выданного Парижем европейского ордера на арест.

Гражданин России Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

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