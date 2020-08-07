Защита Винника подаст новую апелляцию на его арест
- Reuters
«Мы вновь подаём апелляцию относительно его содержания под стражей», — заявила она.
Ранее Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу на арест Винника во Франции на основании выданного Парижем европейского ордера на арест.
Гражданин России Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.