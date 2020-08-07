В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса

В США за прошедшие сутки зафиксировано свыше 59 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 4 884 406. Количество летальных исходов превышает 160 тыс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.