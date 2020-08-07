В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В США за прошедшие сутки зафиксировано свыше 59 тыс. случаев заболевания COVID-19.
В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса
  • © REUTERS/Alkis Konstantinidis

Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 4 884 406. Количество летальных исходов превышает 160 тыс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить