Байден высказался о своих словах про афроамериканское сообщество

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден высказался о своих словах про однородность афроамериканского сообщества.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я допустил ряд высказываний о разнообразии афроамериканцев и латиноамериканцев, которые я хотел бы прояснить. Я ни в коем случае не хотел сказать, что афроамериканское сообщество является неким монолитом — это не так», — написал он.

Earlier today, I made some comments about diversity in the African American and Latino communities that I want to clarify. In no way did I mean to suggest the African American community is a monolith—not by identity, not on issues, not at all. — Joe Biden (@JoeBiden) August 7, 2020

Вместе с этим он отметил, что «всегда будет прислушиваться к афроамериканцам» и «никогда не прекратит бороться» за них.

Как отмечает ТАСС, ранее Байден во время разговора с журналистами заявил, что, «в отличие от большинства афроамериканцев, жители США с латиноамериканскими корнями представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы».

Ранее американский лидер Дональд Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах.