Байден высказался о своих словах про афроамериканское сообщество

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден высказался о своих словах про однородность афроамериканского сообщества.
Байден высказался о своих словах про афроамериканское сообщество
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я допустил ряд высказываний о разнообразии афроамериканцев и латиноамериканцев, которые я хотел бы прояснить. Я ни в коем случае не хотел сказать, что афроамериканское сообщество является неким монолитом — это не так», — написал он.

Вместе с этим он отметил, что «всегда будет прислушиваться к афроамериканцам» и «никогда не прекратит бороться» за них.

Как отмечает ТАСС, ранее Байден во время разговора с журналистами заявил, что, «в отличие от большинства афроамериканцев, жители США с латиноамериканскими корнями представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы».

Ранее американский лидер Дональд Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах.

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