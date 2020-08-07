Спасатели МЧС достали из-под завалов в Бейруте тела трёх погибших

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Спасатели МЧС России вытащили из-под завалов в Бейруте тела трёх погибших от взрыва, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Спасатели МЧС достали из-под завалов в Бейруте тела трёх погибших
  • Reuters

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трёх погибших от взрыва», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэромобильный госпиталь МЧС принял в первый день работы 13 пациентов.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

Погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.

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