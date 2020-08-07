Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 19 млн

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По всему миру коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у более 19 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 19 млн
  • Reuters

Всего было зарегистрировано 19 007 938 случаев коронавируса.

713 406 заболевших впоследствии скончались, 11 482 467 человек вылечились.

Больше всего случаев зафиксировано в США (4 881 974), Бразилии (2 912 212) и Индии (1 964 536).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения об усилении пандемии коронавируса в мире.

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