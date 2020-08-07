Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 19 млн

По всему миру коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у более 19 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Reuters

Всего было зарегистрировано 19 007 938 случаев коронавируса. 713 406 заболевших впоследствии скончались, 11 482 467 человек вылечились. Больше всего случаев зафиксировано в США (4 881 974), Бразилии (2 912 212) и Индии (1 964 536). Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения об усилении пандемии коронавируса в мире.