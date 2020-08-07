Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 19 млн
- Reuters
Всего было зарегистрировано 19 007 938 случаев коронавируса.
713 406 заболевших впоследствии скончались, 11 482 467 человек вылечились.
Больше всего случаев зафиксировано в США (4 881 974), Бразилии (2 912 212) и Индии (1 964 536).
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения об усилении пандемии коронавируса в мире.