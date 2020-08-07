В Китае за сутки выявили 51 нового носителя коронавируса

В Китае за сутки выявили 37 активных и 14 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В частности, 10 случаев было зафиксировано среди приехавших из-за границы в Шанхай, Ляонин, Цзянсу и Сычуань и ещё 27 внутренних случаев выявили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Пекине.

В настоящее время в КНР 2120 подтверждённых случаев COVID-19, включая один тяжёлый. Всего 26 499 человек остаются под медицинским наблюдением.

В середине июля два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в КНР для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19.