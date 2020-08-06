Вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка во Франции

Неизвестный вооружённый мужчина захватил и удерживает заложников в отделении банка во французском городе Гавр.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на источник в полиции, в заложники взяты пять человек.

По данным France Bleu, у мужчины есть несколько требований, но на данный момент они неизвестны.

La banque où a lieu la prise d'otages se situe à deux de la place de l'hôtel de ville la police sur place nous confirme qu'une femme a été libérée et que le RAID est sur place pic.twitter.com/JgX1T6Oclo — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

В начале марта вооружённый мужчина во Франции взял в заложники свою жену и пятерых детей. Позднее он был задержан.