Во Франции задержали мужчину, взявшего в заложники женщину и детей

Полицейские коммуны Ла-Шапель-Сен-Люк департамента Об на севере Франции задержали вооружённого мужчину, взявшего в заложники свою жену и пятерых детей.

«Спецподразделение полиции Франции RAID провело операцию и задержало вооружённого человека», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как отмечается, никто не пострадал.

Вечером 3 марта сообщалось, что вооружённый мужчина удерживает в заложниках беременную женщину и детей в районе города Труа.

Полиция оцепила дом и вела переговоры. Когда к дому прибыла первая группа полицейских, мужчина открыл по ним стрельбу, никого не ранив.

По данным СМИ, мужчина 1986 года рождения имеет проблемы с психикой.