В ВОЗ рассказали о разработке в мире вакцин от коронавируса

Более 200 вакцин от коронавирусной инфекции разрабатываются в настоящее время в мире, из них шесть находятся на продвинутой стадии и проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«У нас имеется более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания», — приводит ТАСС его слова.

Глава ВОЗ выступил за доступность будущей вакцины от коронавирусной инфекции для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать такую вакцину как «общественное благо».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период у граждан является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавирусной инфекции.