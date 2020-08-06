МИД России отреагировал на доклад США о «российской пропаганде»

Представленный Госдепом доклад о «российской пропаганде» является очередным проявлением курса на очернение России. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Почитаем более внимательно этот документ, однако даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России», — сказал он.

Как отметил дипломат, такая риторика в отношении России неприемлема.

«Демонстрируемый администрацией США неконструктивный подход не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества наших стран в ключевых сферах глобального и двухстороннего взаимодействия. Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе как посягательство на свободу выражения мнения», — добавил он.

Ранее Госдепартамент опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России».

В нём утверждается, что российская «экосистема дезинформации и пропаганды» состоит из пяти пунктов, среди которых в том числе официальные правительственные коммуникации и финансируемое государством глобальное вещание.

Как отметили в российском посольстве, Госдеп публикацией доклада пытается заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества.

Подробнее — в материале RT.