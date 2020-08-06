За сутки в Перу выявили более 7,7 тысячи случаев коронавируса

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За сутки в Перу медики зафиксировали 7734 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Перу выявили более 7,7 тысячи случаев коронавируса
  • © REUTERS/Sebastian Castaneda

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«По состоянию на 5 августа 2020 года количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом составляет 447 624», — указали в ведомстве.

Уточняется, что число умерших от COVID-19 в стране достигло 20 228, выздоровели 306 430 пациентов.

В апреле министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил, что власти страны намерены амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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