За сутки в Турции выявили более 1000 больных коронавирусом
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Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 53 842 теста и зарегистрировано 1178 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 19 больных, в результате общее число умерших достигло 5784.
Количество заболевших в Турции к настоящему моменту составляет 236 112.
Ранее Коджа допустил, что в стране будут введены новые ограничения из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в центральных и восточных районах.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.