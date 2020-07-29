В Турции заявили о возможном введении новых ограничений из-за COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа допустил, что в стране будут введены новые ограничения из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в центральных и восточных районах.

«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошёл, но волна ещё продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик ещё не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — сказал министр журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Накануне Коджа сообщил, что общее число выявленных случаев заболевания достигло 228 тыс., умерших — 5645.

Как говорил Коджа накануне, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных. С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введённых из-за пандемии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил ситуацию в Турции.

В беседе с Newinform он отметил, что «не советовал бы ехать в Турцию сейчас, если это не поездки по важным рабочим делам».