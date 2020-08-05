Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Алеппо

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

«Зафиксировано девять обстрелов населённых пунктов Джабла, Маарет-Хорма, Кафер-Небель, Дадих, Мелладжа в провинции Идлиб, Хербет-Джезрая, Урум-Эль-Кубра (дважды), Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Дэйр эз-Зор и Алеппо.

Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

Ранее Щербицкий сообщал, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации «Идлиб», среди военных САР есть потери.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.