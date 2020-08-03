Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

«В течение прошедших суток боевики «Джабхат ан-Нусры» предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии в районе населённого пункта Хамрат», — сказал он.

По его словам, все атаки боевиков отражены, им нанесён «значительный урон в живой силе и технике».

Также глава ЦПВС рассказал, что обстановка на юге идлибской зоны деэскалации обострилась в связи с непрекращающимися провокациями террористов.

В июле в Идлибе российской стороной было зафиксировано более 140 нарушений режима прекращения огня.

Ранее террористы обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.