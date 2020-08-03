Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе

Короткая ссылка
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«В течение прошедших суток боевики «Джабхат ан-Нусры» предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии в районе населённого пункта Хамрат», — сказал он.

По его словам, все атаки боевиков отражены, им нанесён «значительный урон в живой силе и технике».

Также глава ЦПВС рассказал, что обстановка на юге идлибской зоны деэскалации обострилась в связи с непрекращающимися провокациями террористов. 

В июле в Идлибе российской стороной было зафиксировано более 140 нарушений режима прекращения огня.

Ранее террористы обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить