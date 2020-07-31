Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, гвардии подполковник Владимир Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.
Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях
  • AFP

«Зафиксировано 11 обстрелов населённых пунктов Икко в провинции Латакия, Джбала (дважды), Эд-Дана, Маарет-Син, Мелладжа-Хазарин, Бсакла, Джубас, Кансафра в провинции Идлиб, Басратун, Урум-Эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Марандидова.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Дейр эз-Зор.

Накануне Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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