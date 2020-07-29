Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Алеппо

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, гвардии подполковник Владимир Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Reuters

Об этом информирует РИА Новости. Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Дейр эз-Зор. Накануне руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий сообщал, что боевики запрещённой в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.