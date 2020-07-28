Боевики обстреляли населённые пункты в Алеппо, Идлибе и Латакии

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Боевики запрещённой в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, рассказал на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
Боевики обстреляли населённые пункты в Алеппо, Идлибе и Латакии
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщило РИА Новости.

В том числе зафиксированы обстрелы таких населённых пунктов, как Хамрат, Кухбания, Дждар-эль-Габ, Дадих, Бсаква, Эд-Дуаир, Эд-Дмир.

Накануне боевики «Джабхат ан-Нусры» обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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