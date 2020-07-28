Боевики обстреляли населённые пункты в Алеппо, Идлибе и Латакии
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Об этом сообщило РИА Новости.
В том числе зафиксированы обстрелы таких населённых пунктов, как Хамрат, Кухбания, Дждар-эль-Габ, Дадих, Бсаква, Эд-Дуаир, Эд-Дмир.
Накануне боевики «Джабхат ан-Нусры» обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.