Боевики обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии

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Боевики запрещённой в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.
Боевики обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии
  • © SANA

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Джубб-эз-Зарур в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Мардих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что две бомбы взорвались в Дамаске накануне парламентских выборов в Сирии.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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