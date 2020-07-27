Боевики обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии
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Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Джубб-эз-Зарур в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Мардих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что две бомбы взорвались в Дамаске накануне парламентских выборов в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.