Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях
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«За прошедшие сутки зафиксировано девять обстрелов: один обстрел населённого пункта Касталь-Каллас в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Кухбания, один обстрел населённого пункта Бсакла, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос, один обстрел населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Джубас в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Хантунин в провинции Алеппо», — цитирует РИА Новости Щербицкого.
Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.
Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.
Ранее сообщалось, что две бомбы взорвались в Дамаске накануне намеченных на воскресенье, 19 июля, парламентских выборов в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.