Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

«За прошедшие сутки зафиксировано девять обстрелов: один обстрел населённого пункта Касталь-Каллас в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Кухбания, один обстрел населённого пункта Бсакла, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос, один обстрел населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Джубас в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Хантунин в провинции Алеппо», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.

Также силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

Ранее сообщалось, что две бомбы взорвались в Дамаске накануне намеченных на воскресенье, 19 июля, парламентских выборов в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.