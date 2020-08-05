В Бейрут уже прибыла помощь из трёх стран

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Советник министра здравоохранения Ливана Реда Мусави сообщил, что в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв, прибыла помощь из трёх стран.
В Бейрут уже прибыла помощь из трёх стран
  • Reuters

«К нам доставлена помощь из Кувейта, Катара и Греции. Мы ожидаем остальную помощь», — цитирует Мусави РИА Новости.

Так, по его словам, Греция «прислала команду медиков с медицинской аппаратурой, а Катар в процессе доставки двух передвижных госпиталей на пяти самолётах, прибыл первый борт».

«Ожидаем помощь из России, Франции, Великобритании и ОАЭ, от многих стран», — добавил Мусави.

Ранее сообщалось, что первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут.

Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли 113 человек.

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