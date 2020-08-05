Швейцария исключила необходимость карантина для прибывающих из России
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.
«Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединённые Арабские Эмираты и Россия», — говорится в сообщении.
В швейцарском чёрном списке стран по коронавирусу на настоящий момент числятся 46 стран и территорий.
Ранее сообщалось, что авиасообщение России со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.
По первоначальным данным, рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.
2 августа премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился снять ограничения на въезд в страну для граждан Швейцарии.