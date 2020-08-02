Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился снять ограничения на въезд в страну для граждан Швейцарии.
Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом.

Авиасообщение России со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

Ранее в посольстве Швейцарии в Москве сообщили, что «прохождение десятидневного карантина по месту жительства обязательно» для приезжающих в страну россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить