Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии
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«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом.
Авиасообщение России со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.
Ранее в посольстве Швейцарии в Москве сообщили, что «прохождение десятидневного карантина по месту жительства обязательно» для приезжающих в страну россиян.