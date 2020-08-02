Мишустин снял ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился снять ограничения на въезд в страну для граждан Швейцарии.

«Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом.

Авиасообщение России со Швейцарией планируется восстановить с 15 августа.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

Ранее в посольстве Швейцарии в Москве сообщили, что «прохождение десятидневного карантина по месту жительства обязательно» для приезжающих в страну россиян.