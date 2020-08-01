Посольство Швейцарии разъяснило порядок въезда для россиян

В посольстве Швейцарии в Москве сообщили, что «прохождение 10-дневного карантина по месту жительства обязательно» для приезжающих в страну россиян.

«Россия входит в группу стран с высоким риском, поэтому прохождение 10-дневного карантина по месту жительства обязательно», — приводит ТАСС сообщение.

В дипмиссии также сообщили, что в данный момент «Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство».

«Въезд для туристов из России пока закрыт», — добавили в посольстве.

Ранее в оперштабе объявили, что Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.