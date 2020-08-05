Меркель выразила соболезнования премьеру Ливана в связи с ЧП в Бейруте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования премьер-министру Ливана Хасану Диабу в связи со взрывом в порту Бейрута.

«С большим потрясением я узнала о мощном взрыве в Бейруте, который привёл к многочисленным жертвам», — приводит заявление Меркель официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер в Twitter.

Канцлер выразила глубокие соболезнования в связи с ЧП, а также заявила, что Ливан может рассчитывать на помощь правительства Германии.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну после крупного взрыва в порту Бейрута.

По последним данным, жертвами взрыва в морском порту ливанской столицы стали 113 человек, около 4 тыс. пострадали.