Путин выразил соболезнования президенту Ливана

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну после крупного взрыва в порту Бейрута.

«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме президента.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. По первоначальным данным, погибли не менее десяти человек. В Минздраве отметили, что могли пострадать сотни человек.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с ядерными ударами в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду, 5 августа, днём траура в память о жертвах взрыва.