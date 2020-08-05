Более 100 спасателей из ЕС окажут помощь Бейруту

Более 100 спасателей из Евросоюза со специальным снаряжением окажут помощь пострадавшему от взрыва Бейруту.

«Механизм гражданской защиты ЕС в настоящее время координирует срочное развёртывание более 100 спасателей высокой квалификации с техникой, собаками и оборудованием», — цитирует Интерфакс еврокомиссара по кризисным ситуациям Янеза Ленарчича.

Он отметил, что спасатели работают совместно с ливанскими властями на местах.

По его словам, ЕС уже активировал свою спутниковую систему картографии Copernicus с целью помочь оценить масштабы ущерба.

Ранее стало известно, что МЧС России отправит в Ливан пять самолётов с помощью.

По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 113 человек, более 4 тыс. пострадали.