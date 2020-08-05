В Китае за сутки выявили 51 нового носителя коронавируса

В Китае за сутки выявили 27 активных и 24 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В частности, 22 активных случая были зафиксированы внутри страны в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 5 случаев были завезены из-за границы в Шанхай, Пекин, Сычуань и Шэньси.

В настоящее время в Китае подтверждено 810 случаев заболевания (36 пациентов находятся в тяжёлом состоянии), ещё 23 018 человек остаются под медицинским наблюдением.

В середине июля два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в КНР для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19.