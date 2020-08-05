В Китае за сутки выявили 51 нового носителя коронавируса
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В частности, 22 активных случая были зафиксированы внутри страны в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 5 случаев были завезены из-за границы в Шанхай, Пекин, Сычуань и Шэньси.
В настоящее время в Китае подтверждено 810 случаев заболевания (36 пациентов находятся в тяжёлом состоянии), ещё 23 018 человек остаются под медицинским наблюдением.
В середине июля два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в КНР для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19.