Во Франции за сутки подтверждено более тысячи случаев коронавируса
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Об этом пишет Santé publique France со ссылкой на Минздрав страны.
За сутки во Франции зафиксировано 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 30 296 заболевших COVID-19.
Ранее в центральных районах Ниццы ввели режим обязательного ношения медицинских масок на фоне роста числа новых случаев коронавирусной инфекции во Франции.
В середине июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса в страну.