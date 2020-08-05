Во Франции за сутки подтверждено более тысячи случаев коронавируса

Во Франции за сутки выявили 1039 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в стране составило 192 334.

Об этом пишет Santé publique France со ссылкой на Минздрав страны.

За сутки во Франции зафиксировано 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 30 296 заболевших COVID-19.

Ранее в центральных районах Ниццы ввели режим обязательного ношения медицинских масок на фоне роста числа новых случаев коронавирусной инфекции во Франции.

В середине июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса в страну.